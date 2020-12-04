Собянин рассказал о строительстве новых станций МЦД

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ближайшие годы вместе с РЖД и правительством Подпосковья планируется построить и открыть свыше 10 новых станций Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом градоначальник сообщил в своём личном блоге.

Глава столицы уточнил, что это станции «Петровско-Разумовская», «Щукинская», «Марьина Роща», «Печатники», «Аминьевская», «Минская», «Поклонная», «Кутузовская», «Тестовская» («Камушки»). По словам Собянина, многие из них откроются уже в 2021-2022 годах.

Московский мэр отметил, что новые станции в жилых районах и транспортно-пересадочные узлы не только ощутимо сокращают время ежедневных поездок для миллионов пассажиров, но и дают толчок к развитию, если открываются в депрессивной промзоне.

Ранее Собянин и заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин открыли после реконструкции станцию «Крекшино» будущего МЦД-4 на Киевском направлении МЖД. Всего же, по словам мэра, предстоит благоустроить, реконструировать или построить заново больше сотни станций наземного метро, а на смену классическим пригородным платформам придут городские вокзалы, через которые ежедневно проходят десятки тысяч человек.

