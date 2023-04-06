Собянин рассказал о строительстве новых социальных объектов на востоке Москвы

На востоке Москвы будут построены семь школ, детских садов и спорткомплекс. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«На востоке Москвы в ближайшие годы построим семь школ и детских садов и один спорткомплекс», - написал он.

В Гольяново появится детский сад, он будет рассчитан на 250 мест. В Косино-Ухтомском районе детский сад примет детей 1 сентября, а в учреждении в районе Соколиная гора почти закончены отделочные работы.

До конца следующего года в районах Преображенское, Богородское и Косино-Ухтомский будут построены четыре школы.

Градоначальник также отметил, что на улице Чечулина под строительство спорткомплекса с бассейном готовится участок.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Детский СадСергей Собянин

Горячие новости

Все новости

партнеры