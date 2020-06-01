Собянин рассказал о строительстве новых образовательных учреждений

Более 40 корпусов школ и детских садов будет построено в российской столице в текущем году.



Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра строительства нового учебного корпуса на 400 мест «Школы Новокосино» на улице Новокосинской.



Градоначальник напомнил, что первые направления строительства, которые были разморожены и возвращены к жизни — строительство детских садов и школ. Несмотря на небольшое отставание по срокам из-за пандемии, строители намерены наверстать упущенное.



Так школа в Новокосино должна быть сдана в августе. Глава компании АО «МСУ-1» Илья Зюбин заверил мэра, что дети пойдут в эту школу 1 сентября.



Всего с 2011 года в российской столице было возведено 97 школ и 280 детских садов. При этом 245 учреждений построены за счет бюджета города, 132 — за счет средств инвесторов.



Ранее стало известно, что поддержку города могут получить 645 частных садов и школ в Москве. В частности, они получат возможность не платить за аренду городского имущества на период приостановки своей деятельности, передает Москва 24.

