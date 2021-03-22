Собянин рассказал о создании парка «Яуза» на северо-востоке Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте рассказал о планах благоустройства парка «Яуза».
Речь идет о двух пойменных участках реки Чермянки и главном притоке Яузы в черте города. По словам мэра, площадь благоустройства составит 49 гектаров.
В нее войдет часть парка от улицы Мусоргского до проезда Дежнева и территория вдоль Юрловского проезда от проезда Дежнева до улицы Молодцова, там построят эколого-просветительский центр и эко-тропу на сваях.
На первом участке появится благоустроенная спортивная площадка для занятий различными видами спорта. Также в планах города – реконструкция стадиона «Отрада», где создадут новое футбольное поле с подогревом, а для игры в хоккей уже возвели крытый ледовый комплекс из некапитальных конструкций.
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