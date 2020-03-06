Собянин рассказал о создании клубов для общения пожилых людей

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии проекта «Мой социальный центр». В ходе посещения одного из городских клубов для общения пожилых людей, расположенного в Таганском районе столицы, он заявил, что в ближайшие годы в городе будет создано еще 26 клубов. По его словам, в столице запущен проект создания таких клубов по местожительству.

По формату это будут «домашние гостиные», где люди смогут общаться и отдыхать. В такие клубы власти решили преобразовать социальные центры, которые ранее работали над предоставлением льгот и социальных пособий.

Собянин добавил, что в реализации этого проекта город поддерживает крупный бизнес. Например, помещение и софинансирование Таганского клуба предоставлено Сбербанком.

