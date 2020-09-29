Собянин рассказал о совершенствовании кардиологической помощи в Москве
Сергей Собянин побывал сегодня в кардиологическом корпусе № 4 городской клинической больницы имени И.В. Давыдовского в Москве, где завершён капитальный ремонт. Мэр приурочил визит к Всемирному дню сердца.
Как отметил градоначальник, лечение больных сердечно-сосудистой системы — одно из главных направлений столичной медицины, поскольку этот недуг находится среди главных причин смерти. По оценке Собянина, кардиологическая клиника имени Давыдовского — одна из лучших в Москве среди профильных медицинских учреждений.
Большинство корпусов больницы уже отремонтировано, туда поставлена современная медицинская техника. Мэр рассказал, что за счёт этого будет усилена профилактика заболеваний, а также реабилитация после перенесённых операций.
Главный врач больницы Елена Васильева призвала москвичей внимательнее относиться к своему здоровью, особенно людей старше 65 лет, а также тех, у кого уже диагностированы сердечно-сосудистые заболевания, ожирение, диабет, снижение иммунитета.
Это особенно важно в условиях эпидемии коронавируса, который несёт дополнительный риск тромбообразования, что может привести к инфарктам и инсультам. Со своей стороны Сергей Собянин призвал горожан старше 65 лет сократить число поездок и контактов, чтобы снизить риск заражения коронавирусом.
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