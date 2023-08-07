Собянин рассказал о самых популярных соцуслугах и сервисах на портале mos.ru

На портале mos.ru доступны более 400 госуслуг и сервисов, рассказал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«Социальные услуги и сервисы – традиционно одни из самых востребованных на портале mos.ru. Они делают жизнь горожан удобнее, а взаимодействие с государством – проще и понятнее», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в новом учебном году для московских выпускников запущены семь электронных услуг, помогающим выпускникам во время ГИА.

Градоначальник также отметил, что москвичи оценили услуги соцкомплекса на портале на 4,5 из 5 возможных. Самую высокую оценку получил Главархив Москвы – 4,8 балла.

