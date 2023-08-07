Собянин рассказал о самых популярных соцуслугах и сервисах на портале mos.ru
7 августа 202317:05
На портале mos.ru доступны более 400 госуслуг и сервисов, рассказал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
«Социальные услуги и сервисы – традиционно одни из самых востребованных на портале mos.ru. Они делают жизнь горожан удобнее, а взаимодействие с государством – проще и понятнее», - говорится в сообщении.
Отмечается, что в новом учебном году для московских выпускников запущены семь электронных услуг, помогающим выпускникам во время ГИА.
Градоначальник также отметил, что москвичи оценили услуги соцкомплекса на портале на 4,5 из 5 возможных. Самую высокую оценку получил Главархив Москвы – 4,8 балла.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru