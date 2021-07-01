Собянин рассказал о ревакцинации от коронавируса в Москве

С 1 июля в Москве начинается ревакцинация от коронавируса. Об этом мэр города Сергей Собянин сообщил на своем официальном сайте.

Отмечается, что ревакцинироваться можно будет в восьми павильонах «Здоровая Москва», а с 5 июля откроется запись в 12 поликлиниках.

Собянин подчеркнул, что пройти ревакцинацию можно будет любой российской вакциной вне зависимости от того, какой вакциной человек был привит ранее. На данный момент в Москве в наличии имеются два компонента вакцины «Спутник V» и вакцина «Спутник Лайт».

Глава города также напомнил рекомендации врачей делать повторную прививку каждые 6 месяцев.

