Собянин рассказал о ревакцинации от коронавируса в Москве
С 1 июля в Москве начинается ревакцинация от коронавируса. Об этом мэр города Сергей Собянин сообщил на своем официальном сайте.
Отмечается, что ревакцинироваться можно будет в восьми павильонах «Здоровая Москва», а с 5 июля откроется запись в 12 поликлиниках.
Собянин подчеркнул, что пройти ревакцинацию можно будет любой российской вакциной вне зависимости от того, какой вакциной человек был привит ранее. На данный момент в Москве в наличии имеются два компонента вакцины «Спутник V» и вакцина «Спутник Лайт».
Глава города также напомнил рекомендации врачей делать повторную прививку каждые 6 месяцев.
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