Собянин оценил ход реализации ключевых городских проектов в ЮЗАО
Мэр столицы Сергей Собянин оценил ход реализации городских проектов развития в Юго-Западном административном округе, в ходе общения с жителями глава города отметил масштаб благоустройства, в том числе, Ленинского проспекта.
В ходе работ помимо проезжей части магистрали были отремонтированы тротуары, установлено более 650 новых фонарей. Для велосипедистов обустроена велодорожка длиной 4,3 км, вдоль которой установлено 230 велопарковок и 18 станций проката велосипедов и самокатов. Кроме того, в прилегающих дворах отремонтированы четыре игровые площадки, а в рамках озеленения высажено 519 деревьев и свыше 9 тысяч кустарников.
Работы по второму этапу планируется выполнить в 2022-2023 году. Третий этап благоустройства будет реализован по мере завершения строительства Большой кольцевой и Троицкой линий метрополитена, которые планируется запустить уже в 2024 году.
По словам градоначальника, ввод станции метро «Улица Генерала Тюленева» позволит разгрузить на 20-25% центральные и южные участки Сокольнической и Калужско-Рижской линий метрополитена.
Также мэр осмотрел итоги ремонта здания детской музыкальной школы имени Иванова-Крамского и фестивальную площадку в Теплом Стане. В ходе ремонта были установлены акустические панели, уложены новые полы, заменены двери, ограждение лестничного марша, кондиционеры и светильники.
Ранее пресс-служба столичного департамента градостроительной политики также сообщила, что на юго-западе Москвы в рамках программы реновации планируется построить более 30 объектов образования.
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