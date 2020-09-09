Собянин рассказал о развитии ж/д инфраструктуры Ярославского направления

Пятьдесят километров новых современных железнодорожных путей построено от Москвы до Мытищ и Пушкино. Об этом в Twitter и на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал мэр столицы Сергей Собянин. Градоначальник подчеркнул, что вместе с Андреем Воробьевым и РЖД власти Москвы продолжают масштабный проект модернизации существующих направлений МЖД.

«Ввели в эксплуатацию IV главный путь на участке Мытищи – Пушкино. Это второй этап развития пригородной ж/д инфраструктуры на самом загруженном – Ярославском направлении», - сообщил Собянин.

Отмечается, что после проведения работ интервал между поездами в часы пик сократился на треть, минимальный составляет чуть более двух минут. Кроме того, ввод новой инфраструктуры снизил пиковую загрузку и предоставил дополнительно 193 тысячи пассажирских мест в сутки.