Собянин рассказал о развитии ж/д инфраструктуры Ярославского направления
Пятьдесят километров новых современных железнодорожных путей построено от Москвы до Мытищ и Пушкино. Об этом в Twitter и на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал мэр столицы Сергей Собянин. Градоначальник подчеркнул, что вместе с Андреем Воробьевым и РЖД власти Москвы продолжают масштабный проект модернизации существующих направлений МЖД.
«Ввели в эксплуатацию IV главный путь на участке Мытищи – Пушкино. Это второй этап развития пригородной ж/д инфраструктуры на самом загруженном – Ярославском направлении», - сообщил Собянин.
Отмечается, что после проведения работ интервал между поездами в часы пик сократился на треть, минимальный составляет чуть более двух минут. Кроме того, ввод новой инфраструктуры снизил пиковую загрузку и предоставил дополнительно 193 тысячи пассажирских мест в сутки.
Между тем, в конце мая прошлого года мэр столицы Сергей Собянин вместе с губернатором Московской области Андреем Воробьевым и министром транспорта РФ Евгением Дитрихом открыл остановку «Инновационный центр «Сколково». Она расположена на 19 километре Смоленского направления МЖД.
По словам Собянина, новый транспортно-пересадочный узел в районе «Сколково» сокращает время в пути в несколько раз. Гораздо быстрее можно будет добраться от Белорусского вокзала до «Сколково», в котором работают уже больше 20 тысяч человек.
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