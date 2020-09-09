Собянин рассказал о развитии ж/д инфраструктуры Ярославского направления

Пятьдесят километров новых современных железнодорожных путей построено от Москвы до Мытищ и Пушкино. Об этом в Twitter и на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал мэр столицы Сергей Собянин. Градоначальник подчеркнул, что вместе с Андреем Воробьевым и РЖД власти Москвы продолжают масштабный проект модернизации существующих направлений МЖД.

«Ввели в эксплуатацию IV главный путь на участке Мытищи – Пушкино. Это второй этап развития пригородной ж/д инфраструктуры на самом загруженном – Ярославском направлении», - сообщил Собянин.

Отмечается, что после проведения работ интервал между поездами в часы пик сократился на треть, минимальный составляет чуть более двух минут. Кроме того, ввод новой инфраструктуры снизил пиковую загрузку и предоставил дополнительно 193 тысячи пассажирских мест в сутки.

Собянин рассказал о создании наземного метро в Москве

Между тем, в конце мая прошлого года мэр столицы Сергей Собянин вместе с губернатором Московской области Андреем Воробьевым и министром транспорта РФ Евгением Дитрихом открыл остановку «Инновационный центр «Сколково». Она расположена на 19 километре Смоленского направления МЖД.

По словам Собянина, новый транспортно-пересадочный узел в районе «Сколково» сокращает время в пути в несколько раз. Гораздо быстрее можно будет добраться от Белорусского вокзала до «Сколково», в котором работают уже больше 20 тысяч человек.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:Железнодорожный ТранспортПоездаМоскваСергей Собянин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры