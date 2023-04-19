Собянин рассказал о развитии высокотехнологичной медицинской помощи в Москве

Основные мощности флагманских центров столичных больниц будут доступны уже в этом году. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

На сегодняшний день больницы и поликлиники оснащаются современным оборудованием в рамках госпрограммы «Столичное здравоохранение», отметил градоначальник. Он добавил, что всего в Москве будут функционировать шесть флагманских центров, из них два уже работают.

Мэр также сообщил о постоянном совершенствовании высокотехнологической медицинской помощи в виде закупки техники а также внедрении новых малоинвазивных методик.

Ранее Сергей Собянин рассказал, как цифровизация помогает родителям школьников экономить время, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

