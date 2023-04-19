Собянин рассказал о развитии высокотехнологичной медицинской помощи в Москве
Основные мощности флагманских центров столичных больниц будут доступны уже в этом году. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
На сегодняшний день больницы и поликлиники оснащаются современным оборудованием в рамках госпрограммы «Столичное здравоохранение», отметил градоначальник. Он добавил, что всего в Москве будут функционировать шесть флагманских центров, из них два уже работают.
Мэр также сообщил о постоянном совершенствовании высокотехнологической медицинской помощи в виде закупки техники а также внедрении новых малоинвазивных методик.
Ранее Сергей Собянин рассказал, как цифровизация помогает родителям школьников экономить время, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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