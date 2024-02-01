Собянин рассказал о развитии центров госуслуг «Мои документы»
1 февраля 202408:41
Москва делает офисы «Мои документы» более комфортными - в прошлом году в столице привели в порядок 28 помещений. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр города Сергей Собянин.
В частности, в здании центра госуслуг в Москворечье-Сабурово сделан капитальный ремонт.
«Теперь там просторные кабинеты, места для посетителей, игровой уголок для детей. Есть терминалы самообслуживания, копировальные автоматы и фотокабины», - написал Собянин.
В ТЦ «Кунцево Плаза» функционирует флагманский офис, где горожанам предлагают максимальный набор сервисов. Мэр отметил, что еще 26 офисов «Мои документы» оборудовали для приема маломобильных москвичей.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru