Собянин рассказал о развитии сети клубных пространств «Мой социальный центр»
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что к концу текущего года в столице будет уже около 25 клубов для людей старшего поколения «Мой социальный центр», сообщает пресс-служба московского правительства.
В ходе посещения одного из таких городских клубов в Ломоносовском районе столичный глава отметил, что социальные центры нового формата - это не только материальная помощь, но и душевное общение.
Также Собянин от имени всех жителей Москвы поздравил социальных работников с профессиональным праздником. Помимо прочего, мэр отметил их смелость во время пандемии.
«Важно, что во время пандемии вы были на передовой, помогали тем, кто был дома, нуждался в лечении, поддержке. Рисковое было занятие, с вашей стороны, но никаких отказов не было, никто не ушел с работы. Эти очень радует», - подчеркнул градоначальник.
В пресс-службе столичного мэра напомнили, что создание клубов «Мой социальный центр», в которых москвичи старшего поколения могут найти занятие по душе и круг общения, городские власти начали в 2019 году. В настоящее время такие клубы работают в 12 районах Москвы: Марьиной Роще, Таганском, Преображенском, Северном Чертаново, Южном Бутово, Сокольниках, Ломоносовском, Южном Тушино, Некрасовке, Митино, в Московском и пос. Щаповское.
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