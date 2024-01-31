Собянин рассказал о развитии медицинской инфраструктуры в Новой Москве
В Новой Москве с 2012 года появилось 26 новых объектов здравоохранения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Он уточнил, что из них 14 объектов построили власти Москвы, в том числе знаменитый клинический центр «Коммунарка», поликлинику в Шербинке и в Сосенском поселении.
Мэр отметил, что остальные 12 медицинских объектов возвели инвесторы. Таким образом, в Новой Москвесоздается плотная сеть всех необходимых учреждений для оказания качественной медпомощи, чтобы каждый житель города проходил исследования на самом современном оборудовании рядом с домом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru