Собянин рассказал о развитии медицинской инфраструктуры в Новой Москве

В Новой Москве с 2012 года появилось 26 новых объектов здравоохранения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он уточнил, что из них 14 объектов построили власти Москвы, в том числе знаменитый клинический центр «Коммунарка», поликлинику в Шербинке и в Сосенском поселении.

Мэр отметил, что остальные 12 медицинских объектов возвели инвесторы. Таким образом, в Новой Москвесоздается плотная сеть всех необходимых учреждений для оказания качественной медпомощи, чтобы каждый житель города проходил исследования на самом современном оборудовании рядом с домом.

