Собянин рассказал о развитии дополнительного образования в Москве

Система дополнительного образования продолжает совершенствоваться в Москве, в ближайшие пять лет планируется активно развивать получат школьные театры. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

Так, школьники смогут представить лучшие спектакли на площадках Московского фестиваля школьных театров «Живая сцена». Также ребятам предоставят возможность отправиться на экскурсии в театры в рамках проекта «Театральное закулисье». Как ожидается, к 2030 году в мероприятиях театральной направленности будут участвовать свыше 70 тысяч человек ежегодно.

Более масштабными станут столичные фестивали школьного спорта и киберспортивные состязания. К 2030-му число их участников составит более 400 тысяч человек в год.

Кроме того, важным направлением дополнительного образования станет историческое просвещение. В мероприятиях туристско-краеведческой направленности к 2030 году примут участие более 1 млн учащихся школ Москвы. Одни из ключевых проектов — конкурс «По пути великих открытий», а также фестиваль «Школьный музей Победы».

«У нас есть все возможности... чтобы московские ребята и впредь получали самые лучшие знания и росли успешными гражданами нашей прекрасной страны», — подчеркнул Собянин.

