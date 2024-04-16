Собянин рассказал о развитии дополнительного образования в Москве
Система дополнительного образования продолжает совершенствоваться в Москве, в ближайшие пять лет планируется активно развивать получат школьные театры. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.
Так, школьники смогут представить лучшие спектакли на площадках Московского фестиваля школьных театров «Живая сцена». Также ребятам предоставят возможность отправиться на экскурсии в театры в рамках проекта «Театральное закулисье». Как ожидается, к 2030 году в мероприятиях театральной направленности будут участвовать свыше 70 тысяч человек ежегодно.
Более масштабными станут столичные фестивали школьного спорта и киберспортивные состязания. К 2030-му число их участников составит более 400 тысяч человек в год.
Кроме того, важным направлением дополнительного образования станет историческое просвещение. В мероприятиях туристско-краеведческой направленности к 2030 году примут участие более 1 млн учащихся школ Москвы. Одни из ключевых проектов — конкурс «По пути великих открытий», а также фестиваль «Школьный музей Победы».
«У нас есть все возможности... чтобы московские ребята и впредь получали самые лучшие знания и росли успешными гражданами нашей прекрасной страны», — подчеркнул Собянин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru