Собянин рассказал о работе социально ориентированных НКО Москвы
Москва с 2002 года в рамках конкурса грантов для НКО поддержала свыше 3,2 тысячи социальных инициатив с участием 9 млн человек. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин во Всемирный день некоммерческих организаций (НКО), который отмечается 27 февраля.
Как отметил градоначальник, ежедневно сотрудники благотворительных организаций помогают горожанам с инвалидностью, представителям старшего поколения, семьям в трудной жизненной ситуации, а также заботятся о животных и окружающей среде.
«Их кропотливая работа вызывает восхищение. Москва в свою очередь поддерживает некоммерческий сектор. В экосистему помощи НКО входит комплекс проектов грантовой, имущественной и информационной поддержки», – написал Собянин в своем официальном Telegram-канале.
За пять лет реализации программы «Москва – добрый город» 548 НКО выделили 2 млрд рублей. Кроме того, весной прошлого года 42 организациям, оказывающим помощь участникам специальной военной операции и их семьям, дополнительно направили 90 млн рублей.
Собянин также напомнил, что Москва выделяет НКО помещения для работы, которые организации получают в безвозмездное пользование на три года с возможностью пролонгации договоров. Также НКО могут воспользоваться площадками для организации мероприятий, индивидуальными рабочими местами, переговорными комнатами в окружных коворкинг-центрах.
«Создали первый в России государственный социальный маркетплейс, где можно купить товары, сделанные в инклюзивных мастерских города. Запустили приложение с интерактивной картой социальных услуг. На ней москвичи могут найти организацию рядом с домом, где им окажут необходимую помощь», – указал мэр.
В Москве работает около 30 тысяч НКО, свыше 10 тысяч из них – социально ориентированные.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru