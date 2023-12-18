Собянин рассказал о работе симуляционного центра для обучения соцработников

Соцработников и сиделок готовят в Москве по новому стандарту с использованием тренировочных классов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.

Как отметил градоначальник, в 2021 году в домах-интернатах Москвы открыли сразу 11 симуляционных классов с рабочей атмосферой помощника по уходу: с кроватями, манекенами, средствами по уходу, фантом-системами.

«За три года их прошли около 3,5 тыс. специалистов, из которых 1,5 тыс. – помощники по уходу, и почти 2 тыс. других сотрудников мультидисциплинарной команды социальных домов, среди которых врачи и медсестры», – указал Собянин.

Обучение приносит хорошие результаты, это подтверждают жители и работники соцдомов и геронтологических центров. Как отметил Собянин, для обобщения, стандартизации и распространения опыта в июне открыли первый в России профильный Симуляционный центр. Для объекта выделили один из корпусов Научно-практического геронтопсихиатрического центра на улице Трофимова.

Мэр подчеркнул, что тренировки по уходу проводят профессионалы с большим опытом в социальной и медицинской сфере. Специалисты уделяют внимание выстраиванию коммуникацию с пациентами. Образовательное пространство Симуляционного центра разделено на тематические зоны: «Уважение», «Безопасность», «Движение», «Гигиена» и «Забота». Участники проходят практику в каждой из зон и по завершении обучения сдают экзамены, включающие теоретическую часть и демонстрацию своих навыков на манекенах и других слушателях.

«За полгода тренировочные программы в Симуляционном центре прошли более тысячи специалистов, среди которых более 500 человек – помощники по уходу», – добавил Собянин.

