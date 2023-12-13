Собянин рассказал о работе катков в столичных парках

В московских парках с 24 ноября катки посетили около 140 тысяч человек. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Только в первые выходные после открытия горожане успели прокатиться на коньках почти 30 тысяч раз», – уточнил он.

В новом зимнем сезоне открыты семь бесплатных ледовых площадок, платных - 15, в том числе в Парке Горького. «Сокольниках», саду «Эрмитаж» и других популярных местах города.

Градоначальник также отметил, что все катки регулярно заливаются и шлифуются.

