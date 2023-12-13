Собянин рассказал о работе катков в столичных парках
13 декабря 202311:04
В московских парках с 24 ноября катки посетили около 140 тысяч человек. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Москвы Сергей Собянин.
«Только в первые выходные после открытия горожане успели прокатиться на коньках почти 30 тысяч раз», – уточнил он.
В новом зимнем сезоне открыты семь бесплатных ледовых площадок, платных - 15, в том числе в Парке Горького. «Сокольниках», саду «Эрмитаж» и других популярных местах города.
Градоначальник также отметил, что все катки регулярно заливаются и шлифуются.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Новосибирске задержали подозреваемого в попытке теракта у военкомата
- Кабмин одобрил обнуление импортных пошлин на яйца
- Экс-главу управления по вопросам миграции Петербурга задержали за легализацию мигрантов
- Исполнитель убийства Старовойтовой передумал выходить из колонии по УДО
- Зюганов рассказал, как консультировал Путина по выборам
- В Турции приостановили судоходство в проливе Дарданеллы
- Автор книги «Слово пацана»: Бандиты Казани довольны сериалом
- Росавиация: В 2023 году число авиапроисшествий снизилось на 1,3%
- СМИ: В Челябинской области задержали мэра Троицка Виноградова из-за взяток
- В Турции захотели частично пересмотреть формат «все включено»
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru