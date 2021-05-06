Собянин рассказал о программе реконструкции московских поликлиник
В течение трех лет будут модернизированы 137 столичных поликлиник, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте.
Изменения коснутся как внешнего вида, так и внутренней отделки и коммуникаций. После реконструкции все больницы приведут к единому стандарту, который был разработан в 2019 году.
Поликлиники станут удобными не только для пациентов, но и для врачей. Медики смогут использовать искусственный интеллект для помощи в определении диагноза и выписывать рецепты в электронном виде.
Собянин добавил, оборудование в клиниках также будет модернизировано. «В главных зданиях поликлиник установят компьютерные и магнитно-резонансные томографы, аппараты УЗИ, денситометры и оборудование для отслеживания состояния пациентов с сердечными заболеваниями», — подчеркнул мэр.
Сергей Собянин рассказал, что теперь во всех филиалах будут работать врачи восьми самых востребованных специальностей, а именно терапевты, офтальмологи, кардиологи, эндокринологи, неврологи, урологи, оториноларингологи и хирурги.
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