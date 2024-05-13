Собянин рассказал об акции «Дни исторического и культурного наследия»

В Москве до конца мая продлится акция «Дни исторического и культурного наследия», сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, участникам акции будет доступно для посещения более 70 городских отреставрированных объектов. В том числе Дворец пионеров и Театр эстрады, а также образец деревянного зодчества с 200-летней историей — дом Палибина.

В программе акции также экскурсии в посольствах нескольких стран. К примеру, в посольство Бразилии, которое расположено в главном доме городской усадьбы на Большой Никитской улице.

«Здание с необычным ромбовидным рисунком на фасаде считается лучшим образцом московской архитектуры конца XIX века», — сообщил Собянин.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Львов
ТЕГИ:МоскваСергей Собянин

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