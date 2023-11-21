Собянин рассказал о преимуществах цифрового формата работы в больницах

Все поезда МЦД-3 и МЦД-4 будут обновлены в ближайшие два года

Столичные полицейские задержали спящего вора в украденном им автомобиле

На городские торги выставлены машино-места в подземном паркинге в Раменках

Сроки обучения в вузах могут сократить для выпускников колледжей

В Москве сегодня слабый снег и до -7 градусов