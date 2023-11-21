Собянин рассказал о преимуществах цифрового формата работы в больницах
Городская клиническая больница (ГКБ) имени Боткина и ГКБ №15 имени Филатова перешли на цифровой безбумажный формат. Об этом рассказал мэр российской столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что такой инновационный подход уже дает первые успешные результаты. По словам Собянина, «Цифровая клиника» экономит порядка 30% времени, которое медсестры и врачи могут уделить пациентам, а также избавляет от бумажной волокиты. Кроме того, «Цифровая клиника» упрощает общение между сотрудниками.
Мэр подчеркнул, что благодаря цифровым сервисам данные о пациенте из системы скорой помощи сразу же передаются в ЕМИАС. Таким образом, специалисты больницы заранее могут узнать, насколько критическое состояние у пациента. Кроме того, Собянин добавил, что так уже работают НИИ скорой помощи имени Склифосовского и городская клиническая больница имени Вересаева.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru