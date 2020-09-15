Собянин рассказал о планах строительства спортивных объектов до 2023 года

В Москве с 2011 года были построены 85 физкультурно-оздоровительных комплексов, в планах до 2023 года довести число таких объектов до 150. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин во время осмотра многофункционального ФОК «Центр физической культуры и спорта СЗАО Москвы» на улице Тушинская.

По словам градоначальника, масштабное спортивное строительство продолжается и в этом году, несмотря на определённые ограничения. Половина таких физкультурно-оздоровительных комплексов строится за счёт городских денег, половина - за счёт частных средств, отметил Собянин. Интерес инвесторов к таким спортивным объектам растёт: в последнее время в торгах на их строительство было по пять-семь участников.

На Тушинской улице в Покровское-Стрешнево возводят новый спортивный комплекс с двумя бассейнами и игровым залом. Одновременно планируется модернизация находящегося поблизости стадиона «Красный Октябрь», который составит единую территорию с многофункциональным ФОКом.

