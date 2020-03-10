Собянин рассказал о планах строительства новой инфекционной больницы

Власти российской столицы решили построить мобильный комплекс новой инфекционной больницы в целях эффективной борьбы с распространением коронавируса. Такой комплекс дополнит стационар в Коммунарке и инфекционной клинической больницы №1. Об этом мэр Сергей Собянин рассказал в блоге на своем персональном сайте.

Как отметил градоначальник, на сегодня в Москве идентифицированы единичные случаи заражения Covid-19, поэтому действующие больничные мощности справляются с ситуацией. Однако вопрос требует решения, поскольку при каждом новом случае необходимо госпитализировать не только самого больного, но и еще нескольких человек, которые с ним контактировали – в целях профилактики. Город должен быть готов к любому варианту развития событий, подчеркнул Собянин.

Мэр пообещал, что новая больница будет построена в сжатые сроки из быстровозводимых конструкций, однако её оснастят самым современным медицинским оборудованием. При этом, вокруг больничного корпуса организуют внешний периметр ограждения и охраны. Стоки канализации будут сливаться в автономные сооружения очистки с системой обеззараживания.

Мобильный комплекс будет расположен на территории Новой Москвы за «бетонным» кольцом: поселение Вороновское, в районе деревни Голохвастово. Это место выбрано специально, поскольку в округе нет крупных жилых комплексов. В связи с тем, что больнице потребуется газ, трубопровод обеспечит голубым топливом и близлежащие поселки.

