Собянин рассказал о планах развития спортивной инфраструктуры Москвы

Сергей Собянин поручил ускорить строительство и ввод в эксплуатацию спортивного комплекса с катком в районе Чертаново Центральное. Градоначальник подчеркнул, что во время личного приёма граждан, который он проел по поручению Владимира Путина, к нему пришла жительница столицы Галина Желтова , сын которой занимается хоккеем. Она обратилась к Сергею Собянину с просьбой ускорить завершение строительства спортивного комплекса с хоккейной площадкой на улице Красного Маяка в районе Чертаново Центральное.

Между тем, на сайте мэра и правительства Москвы сообщается, что работы должны быть завершены в 2021 году. В настоящее время общая строительная готовность спортивного объекта составляет 75%. Он будет предназначен для тренировок спортсменов ФСО «Хоккей Москвы». Кроме того, там планируется открыть детские секции хоккея и фигурного катания, проводить соревнования по этим видам спорта.