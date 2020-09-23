Собянин рассказал о планах развития спортивной инфраструктуры Москвы
Сергей Собянин поручил ускорить строительство и ввод в эксплуатацию спортивного комплекса с катком в районе Чертаново Центральное. Градоначальник подчеркнул, что во время личного приёма граждан, который он проел по поручению Владимира Путина, к нему пришла жительница столицы Галина Желтова , сын которой занимается хоккеем. Она обратилась к Сергею Собянину с просьбой ускорить завершение строительства спортивного комплекса с хоккейной площадкой на улице Красного Маяка в районе Чертаново Центральное.
Между тем, на сайте мэра и правительства Москвы сообщается, что работы должны быть завершены в 2021 году. В настоящее время общая строительная готовность спортивного объекта составляет 75%. Он будет предназначен для тренировок спортсменов ФСО «Хоккей Москвы». Кроме того, там планируется открыть детские секции хоккея и фигурного катания, проводить соревнования по этим видам спорта.
А ранее градоначальник заявил, что в Москве с 2011 года были построены 85 физкультурно-оздоровительных комплексов, в планах до 2023 года довести число таких объектов до 150. По словам градоначальника, масштабное спортивное строительство продолжается и в этом году, несмотря на определённые ограничения. Половина таких физкультурно-оздоровительных комплексов строится за счёт городских денег, половина - за счёт частных средств, отметил Собянин. Интерес инвесторов к таким спортивным объектам растёт: в последнее время в торгах на их строительство было по пять-семь участников.
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