Собянин рассказал о планах комплексного развития района Северный
Сергей Собянин осмотрел новое здание школы №2044 в районе Северный – её планируют открыть к 1 сентября. Учебное заведение, рассчитанное на 900 школьников, находится по адресу: Долгопрудная аллея, д. 16. Помимо стандартных кабинетов в здании обустроены студия хореографии, тренажерный зал, библиотека и медиатека. Кроме того, созданы специальные помещения для дополнительного образования, в частности, фото-киностудия, кабинет 3D-моделирования и прототипирования и кабинет робототехники.
Добавим, во время общения с местными жителями градоначальник рассказал о благоустройстве района Северный и планах по его развитию.
«Достраивается «Долгопрудная» (станция МЦД-1). «Новодачная» построена и введена.. Подвижной состав обновили на МЦД-1, ну и строим метрополитен сюда. Программа реновации тоже развивается», - отметил Собянин.
Напомним, район Северный расположен за МКАД вдоль Дмитровского шоссе – граничит с городом Долгопрудным и московскими районами Дмитровский и Лианозово.
Ранее стало известно, что Сергей Собянин осмотрел спортивный комплекс для занятий пятиборьем, который был построен в поселке Северный. Градоначальник отметил, что этот комплекс — один из лучших в мире.
«Спортсмены достойны того, чтобы такую базу получить. Я надеюсь, что мастерство будет расти и желающих заниматься будет больше», - сказал Собянин.
Отдельно мэр столицы напомнил, что с 23 июня в Москве снова открылись бассейны, спортклубы, и фитнес. Кроме того, для жителей столицы вновь стали доступны спортивные уличные площадки, workout и детские площадки.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
937 тыс.+4 828 / сут.
Умерли
15 989+117 / сут.
Выздоровели
749 тыс.+6 795 / сут.
- Корабли ВМФ России сопроводили трубоукладчик для достройки «Северного потока-2»
- Во время слушаний по делу Ефремова эвакуировали Пресненский суд
- В Кремле отреагировали на данные о движении спецтехники в сторону Белоруссии
- Кремль отреагировал на события в Белоруссии
- Лавров признал, что выборы президента Белоруссии не были идеальными
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru