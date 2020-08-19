Собянин рассказал о планах комплексного развития района Северный

Сергей Собянин осмотрел новое здание школы №2044 в районе Северный – её планируют открыть к 1 сентября. Учебное заведение, рассчитанное на 900 школьников, находится по адресу: Долгопрудная аллея, д. 16. Помимо стандартных кабинетов в здании обустроены студия хореографии, тренажерный зал, библиотека и медиатека. Кроме того, созданы специальные помещения для дополнительного образования, в частности, фото-киностудия, кабинет 3D-моделирования и прототипирования и кабинет робототехники.

Добавим, во время общения с местными жителями градоначальник рассказал о благоустройстве района Северный и планах по его развитию.

«Достраивается «Долгопрудная» (станция МЦД-1). «Новодачная» построена и введена.. Подвижной состав обновили на МЦД-1, ну и строим метрополитен сюда. Программа реновации тоже развивается», - отметил Собянин.

Напомним, район Северный расположен за МКАД вдоль Дмитровского шоссе – граничит с городом Долгопрудным и московскими районами Дмитровский и Лианозово.