Собянин рассказал о планах комплексного развития района Северный

Сергей Собянин осмотрел новое здание школы №2044 в районе Северный – её планируют открыть к 1 сентября. Учебное заведение, рассчитанное на 900 школьников, находится по адресу: Долгопрудная аллея, д. 16. Помимо стандартных кабинетов в здании обустроены студия хореографии, тренажерный зал, библиотека и медиатека. Кроме того, созданы специальные помещения для дополнительного образования, в частности, фото-киностудия, кабинет 3D-моделирования и прототипирования и кабинет робототехники.

Добавим, во время общения с местными жителями градоначальник рассказал о благоустройстве района Северный и планах по его развитию.

«Достраивается «Долгопрудная» (станция МЦД-1). «Новодачная» построена и введена.. Подвижной состав обновили на МЦД-1, ну и строим метрополитен сюда. Программа реновации тоже развивается», - отметил Собянин.

Напомним, район Северный расположен за МКАД вдоль Дмитровского шоссе – граничит с городом Долгопрудным и московскими районами Дмитровский и Лианозово.

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Ранее стало известно, что Сергей Собянин осмотрел спортивный комплекс для занятий пятиборьем, который был построен в поселке Северный. Градоначальник отметил, что этот комплекс — один из лучших в мире.

«Спортсмены достойны того, чтобы такую базу получить. Я надеюсь, что мастерство будет расти и желающих заниматься будет больше», - сказал Собянин.

Отдельно мэр столицы напомнил, что с 23 июня в Москве снова открылись бассейны, спортклубы, и фитнес. Кроме того, для жителей столицы вновь стали доступны спортивные уличные площадки, workout и детские площадки.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:Сергей СобянинМосква
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