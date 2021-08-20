Собянин рассказал о планах комплексного благоустройства в каждом районе города

Мэр Москвы Сергей Собянин на своей страничке в соцсети «ВКонтакте» рассказал о текущих задачах программы благоустройства всех районов столицы, а также об участии москвичей в ее создании.

По словам главы города, все районы необходимо благоустраивать комплексно, начиная со дворов и скверов, со

«Надо сделать так, чтобы всем поколениям было чем заняться. Везде должны быть яркие городки для детей, скейт-площадки и воркаут-комплексы для молодежи, сквер и дорожки для старшего поколения», - подчеркнул он.

В качестве примера Собянин привел Обручевский район, который за последние годы приобрел пешеходные пространства с дорожками, хорошим освещением, площадками для игр и спорта.

Так, по его словам, в Зюзино на ул. Болотниковская на месте снесенных старых пятиэтажек была благоустроена удобная зона отдыха, а в Отрадном на месте пустыря - сквер с детскими площадками, памп-треком и перголой.

Градоначальник подчеркнул, что сейчас идет работа над тем, чтобы такие зоны появились в каждом районе.

