Собянин рассказал о планах «ЕР» по реабилитации переболевших COVID-19
Сергей Собянин обсудил программу реабилитации для граждан переболевших коронавирусом с кандидатами в депутаты Госдумы от «Единой России» . Об этом он сообщил в блоге на своем персональном сайте.
Отмечается, что комплексная реабилитация и профилактика осложнений после заболевания станут важнейшими задачами столичного здравоохранения на ближайшие годы.
На сайте также было опубликовано видео со встречи, на которой обсуждался данный вопрос.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в столице почти в два раза увеличится число пунктов выдачи коробки «С заботой о здоровье» для сделавших прививку от коронавируса, сообщает пресс-служба московского правительства.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,1 млн+23 239 / сут.
Умерли
155 тыс.+727 / сут.
Выздоровели
5,5 млн+16 200 / сут.
- Ученые нашли новую причину тяжелого течения коронавируса
- В горах Бурятии найдены останки экипажа Ан-2, рухнувшего год назад
- В Китае нашли сотню шахт для ядерного оружия
- Вильфанд предупредил о возможной жаре в августе
- Россияне выиграли бронзу в стрельбе из пневматической винтовки
- МВД завело дело о хищении в Центре подготовки космонавтов
- В Турции назвали условие для признания Крыма российским
- Гидрометцентр предупредил об опасной погоде в некоторых регионах России
- Россиянам рассказали, как продлить жизнь телефону до 30 лет
- На Сочи в третий раз обрушится опасный ливень
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru