Собянин рассказал о планах «ЕР» по реабилитации переболевших COVID-19

Сергей Собянин обсудил программу реабилитации для граждан переболевших коронавирусом с кандидатами в депутаты Госдумы от «Единой России» . Об этом он сообщил в блоге на своем персональном сайте.

Отмечается, что комплексная реабилитация и профилактика осложнений после заболевания станут важнейшими задачами столичного здравоохранения на ближайшие годы.

На сайте также было опубликовано видео со встречи, на которой обсуждался данный вопрос.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в столице почти в два раза увеличится число пунктов выдачи коробки «С заботой о здоровье» для сделавших прививку от коронавируса, сообщает пресс-служба московского правительства.

