Собянин рассказал о планах благоустройства на севере столицы

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах благоустройства в Северном административном округе столицы в этом году. О реализации программы «Мой район» он написал в блоге на своем персональном сайте.

«Недавно в Коптево мы закончили реконструкцию бывшего кинотеатра «Рассвет», открыв на его месте новый общественный центр района. Следующий шаг – благоустройство прилегающего сквера, который станет уютной зоной для прогулок и отдыха», - написал Собянин.

Также московский градоначальник рассказал, что на этом месте появится новая воркаут-площадка и место для выгула и дрессировки собак. Также будут благоустроены и несколько домов по соседству.

Собянин рассказал еще о нескольких проектах. Он заявил о планах по благоустройству сквера у храма святого великомученика Георгия Победоносца на Коптевском бульваре и сквера в районе Аэропорт – возле Амбулаторного пруда и кинотеатра «Баку». А в районе Беговой планируется создать удобный пешеходный маршрут от станции метро «Беговая» до Центрального Московского ипподрома. А в рамках благоустройства пешеходных подходов к ТПУ «Селигерская» в Бескудниковском районе планируется сформировать единую систему пешеходных связей от улицы Святослава Федорова до проектируемого проезда № 6196. Ежедневно этим маршрутом следуют три тысячи человек.

