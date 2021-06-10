Собянин рассказал о планах благоустройства на севере столицы
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах благоустройства в Северном административном округе столицы в этом году. О реализации программы «Мой район» он написал в блоге на своем персональном сайте.
«Недавно в Коптево мы закончили реконструкцию бывшего кинотеатра «Рассвет», открыв на его месте новый общественный центр района. Следующий шаг – благоустройство прилегающего сквера, который станет уютной зоной для прогулок и отдыха», - написал Собянин.
Также московский градоначальник рассказал, что на этом месте появится новая воркаут-площадка и место для выгула и дрессировки собак. Также будут благоустроены и несколько домов по соседству.
Собянин рассказал еще о нескольких проектах. Он заявил о планах по благоустройству сквера у храма святого великомученика Георгия Победоносца на Коптевском бульваре и сквера в районе Аэропорт – возле Амбулаторного пруда и кинотеатра «Баку». А в районе Беговой планируется создать удобный пешеходный маршрут от станции метро «Беговая» до Центрального Московского ипподрома. А в рамках благоустройства пешеходных подходов к ТПУ «Селигерская» в Бескудниковском районе планируется сформировать единую систему пешеходных связей от улицы Святослава Федорова до проектируемого проезда № 6196. Ежедневно этим маршрутом следуют три тысячи человек.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,2 млн+10 407 / сут.
Умерли
125 тыс.+399 / сут.
Выздоровели
4,8 млн+9 814 / сут.
- В России впервые запустили зону 5G в метро
- По итогам ДТП с автобусом в Свердловской области возбуждено уголовное дело
- Собянин рассказал о планах благоустройства на севере столицы
- Встреча Путина и Байдена пройдет на вилле Ла Гранж в Женеве
- Число погибших в трагедии под Таганрогом увеличилось до 12
- Москвичам рассказали о дожде в столице 10 июня
- Стало известно отношение европейцев к российским вакцинам
- Шесть человек погибли, 15 пострадали в ДТП с автобусом на Урале
- В Совфеде предложили запретить крупным ретейлерам работать по ночам и в выходные
- «Мэр-сутенер». В Раде рассказали, кого в Вашингтоне видят будущим президентом Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru