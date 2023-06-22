Собянин рассказал о первых результатах работы флагманских центров больниц
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о первых результатах работы флагманских центров городских больниц. Об этом градоначальник написал в блоге на своем персональном сайте.
Как отметил мэр, в течение года в столице завершат создание шести флагманских центров городских больниц.
«В январе в больнице имени Вересаева был открыт первый флагманский центр. В марте пациентов начал принимать флагманский центр НИИ скорой помощи имени Склифосовского», — напомнил Собянин.
Флагманский центр ГКБ имени Вересаева принял более 20 тысяч пациентов (около 150 человек в сутки), провел более 7,5 тысячи операций. Около 40% пациентов поступали в центр с сердечно-сосудистыми заболеваниями, примерно треть — с острыми хирургическими патологиями, около 15% — с травмами и отравлениями.
В свою очередь, флагманский центр НИИ имени Склифосовского с 6 марта принял более 11,5 тысячи человек и провел более тысячи операций. Большинство пациентов (40%) поступали сюда с травмами, 23% — с острыми хирургическими патологиями, 5% — с инфарктом или инсультом.
Собянин отметил, что в критических ситуациях важен эмоциональный настрой, поэтому во флагманских центрах появились социальные координаторы.
«Работа сотрудников включает в себя несколько этапов, во время которых составляется "маршрут помощи". При необходимости соцкоординаторы свяжутся с родственниками, помогут восстановить документы. Важнейшая задача - заранее продумать пути решения социальных проблем, которые могут возникнуть после выписки из больницы. А в случае возникновения тревоги, переживаний или стресса пациентов и их близких поддерживают психологи», — подчеркнул мэр.
Кроме того, в командах флагманских центров работают администраторы центров госуслуг. Они ответственны за входную зону, стойку регистрации, зоны комфортного ожидания для сопровождающих, диагностическое отделение, относятся к посетителям с вниманием и заботой.
Мэр заключил, что открытие флагманских центров радикально меняет облик столичных стационаров.
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