Собянин рассказал о первых результатах работы флагманских центров больниц

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о первых результатах работы флагманских центров городских больниц. Об этом градоначальник написал в блоге на своем персональном сайте.

Как отметил мэр, в течение года в столице завершат создание шести флагманских центров городских больниц.

«В январе в больнице имени Вересаева был открыт первый флагманский центр. В марте пациентов начал принимать флагманский центр НИИ скорой помощи имени Склифосовского», — напомнил Собянин.

Флагманский центр ГКБ имени Вересаева принял более 20 тысяч пациентов (около 150 человек в сутки), провел более 7,5 тысячи операций. Около 40% пациентов поступали в центр с сердечно-сосудистыми заболеваниями, примерно треть — с острыми хирургическими патологиями, около 15% — с травмами и отравлениями.

В свою очередь, флагманский центр НИИ имени Склифосовского с 6 марта принял более 11,5 тысячи человек и провел более тысячи операций. Большинство пациентов (40%) поступали сюда с травмами, 23% — с острыми хирургическими патологиями, 5% — с инфарктом или инсультом.

Собянин отметил, что в критических ситуациях важен эмоциональный настрой, поэтому во флагманских центрах появились социальные координаторы.

«Работа сотрудников включает в себя несколько этапов, во время которых составляется "маршрут помощи". При необходимости соцкоординаторы свяжутся с родственниками, помогут восстановить документы. Важнейшая задача - заранее продумать пути решения социальных проблем, которые могут возникнуть после выписки из больницы. А в случае возникновения тревоги, переживаний или стресса пациентов и их близких поддерживают психологи», — подчеркнул мэр.

Кроме того, в командах флагманских центров работают администраторы центров госуслуг. Они ответственны за входную зону, стойку регистрации, зоны комфортного ожидания для сопровождающих, диагностическое отделение, относятся к посетителям с вниманием и заботой.

Мэр заключил, что открытие флагманских центров радикально меняет облик столичных стационаров.

