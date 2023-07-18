Собянин рассказал о новых центрах лучевой терапии в Москве

Сергей Собянин в своем блоге на персональном сайте рассказал о новых центрах лучевой терапии в Москве.

Он отметил, что в городе на сегодняшний день функционируют пять онкологических центров. Самые лучшие лучевые центры будут открыты в Логинова и в Коммунарке, считает градоначальник.

До конца осени будет открыт лечебно-диагностический комплекс МКНЦ имени Логинова, рассказал Собянин.

«Помимо этого мы создали целую сеть, там в основном три центра гастроэнтерологии, от 100 до 300 человек в день пропускают, на ранней стадии дают диагноз заболевания кишечника», - добавил мэр.

Он также счел напомнил о важности прохождения диспансеризации в столичных поликлиниках.

