Собянин рассказал о новых центрах лучевой терапии в Москве
18 июля 202312:03
Сергей Собянин в своем блоге на персональном сайте рассказал о новых центрах лучевой терапии в Москве.
Он отметил, что в городе на сегодняшний день функционируют пять онкологических центров. Самые лучшие лучевые центры будут открыты в Логинова и в Коммунарке, считает градоначальник.
До конца осени будет открыт лечебно-диагностический комплекс МКНЦ имени Логинова, рассказал Собянин.
«Помимо этого мы создали целую сеть, там в основном три центра гастроэнтерологии, от 100 до 300 человек в день пропускают, на ранней стадии дают диагноз заболевания кишечника», - добавил мэр.
Он также счел напомнил о важности прохождения диспансеризации в столичных поликлиниках.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru