Собянин рассказал о новых программах льготного кредитования субъектов МСП

По его словам, участники Московского инновационного кластера (МИК), реализующие инвестпрограммы в сфере науки, промышленности и информационных технологий, могут получить кредит на инвестиционные цели по ставке от 3 до 4,5% годовых.

Градоначальник отметил, что в рамках второй программы для заемщиков, использующих в качестве залога права на интеллектуальную собственность, ставка составит до 3%. А в рамках третьей – для высокотехнологичных стартапов МИК ставка по венчурным кредитам будет 10%.

