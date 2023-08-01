Собянин рассказал о новых программах льготного кредитования субъектов МСП
Три дополнительные программы льготного кредитования для малого и среднего бизнеса запущены в столице, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, участники Московского инновационного кластера (МИК), реализующие инвестпрограммы в сфере науки, промышленности и информационных технологий, могут получить кредит на инвестиционные цели по ставке от 3 до 4,5% годовых.
Градоначальник отметил, что в рамках второй программы для заемщиков, использующих в качестве залога права на интеллектуальную собственность, ставка составит до 3%. А в рамках третьей – для высокотехнологичных стартапов МИК ставка по венчурным кредитам будет 10%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru