Собянин рассказал о новых мерах поддержки малого и среднего бизнеса
Мэр Москвы анонсировал беспрецедентные меры поддержки малого и среднего бизнеса в столице. Об этом он сообщил в блоге на своем персональном сайте. Это уже третий пакет поддержки московских предпринимателей.
В частности, столичное правительство запускает программу кредитной поддержки малого и среднего бизнеса. По ранее взятым кредитам власти возьмут на себя субсидирование процентной ставки до 6% годовых.
Особо подчеркивается, что эти меры коснутся каждого предпринимателя, независимо от вида деятельности. По новым кредитам будет субсидироваться ставка до 8 процентов, сообщает Москва 24.
Крупнейшим оператором кредитной программы станет Сбербанк. Собянин отметил, что предварительно достигнута договоренность о предоставлении отсрочки на выплату основного долга на полгода. Аналогичные договоренности могут быть достигнуты и с другими банками.
Мэр добавил, что единственным условием оказания помощи станет требование расходовать средства на бизнес, причем в мэрии рассчитывают, что бизнес сделает упор на выплату зарплат сотрудникам.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Главред «Комсомолки»: Без временной отмены НДС экономику не спасти
- Эпидемиолог Минздрава: Заболеваемость Covid-19 в Москве снизится летом
- Путин поручил освободить от НДФЛ доплаты медикам
- В Евросоюзе определили три критерия для смягчения карантина
- Новак считает сделку с ОПЕК+ выгодной для России