Собянин рассказал о новых мерах поддержки малого и среднего бизнеса

Мэр Москвы анонсировал беспрецедентные меры поддержки малого и среднего бизнеса в столице. Об этом он сообщил в блоге на своем персональном сайте. Это уже третий пакет поддержки московских предпринимателей.



В частности, столичное правительство запускает программу кредитной поддержки малого и среднего бизнеса. По ранее взятым кредитам власти возьмут на себя субсидирование процентной ставки до 6% годовых.



Особо подчеркивается, что эти меры коснутся каждого предпринимателя, независимо от вида деятельности. По новым кредитам будет субсидироваться ставка до 8 процентов, сообщает Москва 24.



Крупнейшим оператором кредитной программы станет Сбербанк. Собянин отметил, что предварительно достигнута договоренность о предоставлении отсрочки на выплату основного долга на полгода. Аналогичные договоренности могут быть достигнуты и с другими банками.



Мэр добавил, что единственным условием оказания помощи станет требование расходовать средства на бизнес, причем в мэрии рассчитывают, что бизнес сделает упор на выплату зарплат сотрудникам.

