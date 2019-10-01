Собянин рассказал о новом подходе к работе социальных центров

В каждом округе Москвы появятся социальные центры в формате городских клубов, заявил столичный градоначальник Сергей Собянин. Мэр посетил первый из таких объектов, построенный для пожилых людей в округе Марьина Роща.

Сергей Собянин подчеркнул, что если Центры социального обслуживания, в первую очередь, создавались для начислений материальной помощи и пособий, то в данном случае речь идет о досуге – здесь можно будет найти занятие по душе и пообщаться с другими людьми.

В своей речи мэр добавил, что организовать свой досуг можно и в других местах, где проводятся занятия по программе «Московское долголетие».

Городской клуб для пожилых людей «Мой социальный центр» в районе Марьина Роща открыл свои двери по адресу Сущевский Вал, д. 31, стр. 2. Для нужд учреждения приобретены мебель и все необходимое оборудование.

Клуб работает ежедневно с 09:00 до 21:00. Все услуги для посетителей являются бесплатными.

