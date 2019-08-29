Собянин рассказал о небывалых темпах метростроения в Москве

155 километров новых линий и 81 станция метро и МЦК построены в столице с 2011 года. Об этом на своем персональном сайте сообщил Сергей Собянин. Кроме того, градоначальник подчеркнул, что к 2023 году столичная подземка станет в два раза больше. Два новых кольца – МЦК и БКЛ – представляют собой уникальные проекты мирового уровня. По словам мэра Москвы, Большая кольцевая линия станет самым большим метрокольцом в мире.

Кроме того, как отмечает АГН Москва, Собянин отметил, что в течение последних девяти лет московский метрополитен получил более 3,5 тыс. новых вагонов. В их числе – поезда «Москва», которые вмещают полторы тысячи человек, а это на 28% больше по сравнению с классической моделью «ЕЖ-3» и на 20% больше по сравнению с «Окой».

Также градоначальник подчеркнул, что полностью был обновлен наземный общественный транспорт и создано более 300 км выделенных полос. С 2011 года в столичном регионе появилось около 800 км новых дорог, а также почти пятьсот тоннелей, путепроводов, подземных пешеходных переходов, эстакад и так далее.

Между тем, ранее НСН сообщала, что в предстоящие выходные – 31 августа и 1 сентября – участок Филевской линии московского метро будет недоступен для пассажиров. Как отмечает АГН Москва, ссылаясь на пресс-службу столичной подземки, поезда не будут курсировать от «Киевской» до «Кунцевской». При этом станция «Киевская» Филевской линии будет открыта — с неё можно будет доехать до «Международной» или «Александровского сада», а также сделать пересадку на Арбатско-Покровскую и Кольцевую линии. «Кунцевская» будет доступна только для проезда по Арбатско-Покровской линии.

