Собянин рассказал о модернизации дорожного хозяйства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на сегодняшний день Москва является одним из ведущих европейских городов по чистоте и использованию дорожной техники.

При осмотре транспортно-разгрузочного узла (ТРУ) «Бирюлево-Западное» глава столицы рассказал, что создана целая сеть организаций, оснащённых всем необходимым оборудованием, техникой и производственными базами, что позволяет им надёжно эксплуатировать подавляющую часть города даже в самых сложных условиях.

Собянин отметил, что общая протяженность городских дорог составляет около 6,5 тыс. км дорог, по которым каждый день передвигаются миллионы автомашин. И их круглые сутки поддерживать в нормальном состоянии: мыть, убирать, ремонтировать, бороться с гололедом, вывозить снег.

По сравнению с 2000 годами объём дорожного ремонта в Москве увеличен на 70% и последние годы составляет порядка 17 млн. кв. метров ежегодно. Для выполнения работ используются 18,3 тыс. единиц дорожно-уборочной и коммунальной техники, а также 6,9 тыс. единиц прочей сопутствующей техник, около 30 тыс. единиц средств малой механизации, оборудования и инвентаря.

Создана современная система контроля качества ремонта, выявляемые локальные разрушения на дорогах устраняются в течение суток. Применяются асфальтобетонные смеси, произведенные на 25 асфальтобетонных заводах, и создание ТРУ, находящегося в непосредственной близости от пяти предприятий, позволило значительно снизить затраты времени и ресурсов на доставку сырья.

Дорожное хозяйство Москвы является крупнейшим в России. Дороги занимают свыше 119 млн. кв. метров городской территории, общая протяжённость составляет 6,2 тыс. км (расстояние от Москвы до Читы). Большая часть необходимых работ выполняется силами городских организаций без привлечения коммерческих подрядчиков. Во всех административных округах столицы созданы управления, отвечающие за содержание главных городских магистралей, крупнейшим из которых является ГБУ «Автомобильные дороги».

