Собянин рассказал о кластере «Ломоносов» инновационного центра МГУ

Мэр отметил витражи, через которые поступает естественный свет, а также озелененную кровлю, на которой можно будет проводить мероприятия. Внутри кластера расположены лаборатории, коворкинг, конференц-залы, выставочные пространства, сервисные компании.

Собянин добавил, что территория научно-технологического центра будет полностью обеспечена необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой.



