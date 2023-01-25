Собянин рассказал о кластере «Ломоносов» инновационного центра МГУ
На территории Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы» разместят девять кластеров. Флагманский кластер «Ломоносов» был спроектирован и построен за два года. Сейчас это один из лучших в стране научно-технологических центров, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Мэр отметил витражи, через которые поступает естественный свет, а также озелененную кровлю, на которой можно будет проводить мероприятия. Внутри кластера расположены лаборатории, коворкинг, конференц-залы, выставочные пространства, сервисные компании.
Собянин добавил, что территория научно-технологического центра будет полностью обеспечена необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой.
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