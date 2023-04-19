Собянин рассказал о ходе благоустройства территории долин нескольких рек на юге Москвы

Работы по созданию парка «Яуза» планируется завершить до 2026 года, в текущем году в порядок приведут три участка поймы реки. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Как отметил градоначальник, парк «Яуза», который станет самым большим по протяженности в Европе, создается в СВАО с 2016 года.

«От Ростокинского акведука до МКАД поэтапно объединяем отдельные зеленые территории. В этом году приведем в порядок еще три участка поймы реки Яузы: вдоль ул. Сухонская и Олонецкого проезда работы уже начались, а в парке "Ростокинский акведук" скоро начнутся», — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Кроме того, в 2023-2024 годах будут проведены работы в пойме реки вдоль ул. Сельскохозяйственная.

Сейчас специалисты обустраивают территорию долин рек Шмелевки и Кузнецовки в районах Орехово-Борисово Южное и Зябликово. Вдоль Шмелевки будут сделаны прогулочные маршруты на сваях, а у станции метро «Зябликово» появится спортивная зона, детские площадки и зоны для выгула собак. Закончить работы планируют в августе.

К концу лета власти доделают еще одну озелененную территорию в пойме реки Жужи в районе Нагатино-Садовники. Здесь расчистят заброшенное русло реки, создадут прогулочный маршрут с местами для отдыха и площадками для занятий спортом, установят тренажеры.

