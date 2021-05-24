Собянин рассказал о благоустройстве в Дмитровском переулке и на Шаболовке

Мэр Москвы Сергей Собянин представил проекты благоустройства Дмитровского переулка и центра «Моя работа» на Шаболовке. Об этом глава города рассказал на личном сайте.

Собянин отметил, что в Дмитровском переулке расширят тротуары, на проезжей части сделают «карманы» для парковки, оснащенные зарядками для электромобилей, а также установят пять велопарковок. В переулке расширят водосточную сеть и установят новые фонари в историческом стиле, все провода на улице уберут под землю. Собянин добавил, что движение по проезжей части останется односторонним. Работы завершат к сентябрю 2021 года.

Мэр Москвы рассказал о планах благоустроить территорию вокруг центра «Моя работа» на Шаболовке. Собянин сообщил, что возле центра заменят асфальт и выложат гранитной плиткой тротуар. Территорию засадят цветами и газоном, а также установят восемь новых фонарей. Глава города подчеркнул, что работы по благоустройству Шаболовки завершат к концу 2021 года.

