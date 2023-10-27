Собянин рассказал о благоустроенных парках и новых арт-объектах ТиНАО
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о благоустройстве в ТиНАО. Об этом градоначальник написал в блоге на своем персональном сайте.
По словам Собянина, ряд крупных проектов реализовали в Троицком и Новомосковском административных округах.
«В поселении Внуковское, рядом с микрорайоном "Солнцево парк", завершили благоустройство парка "Боровский"», — указал мэр.
В прошлом году здесь сделали зоны тихого и активного отдыха, пешеходные и велосипедные дорожки, привели в порядок природный ручей Лапшинский и обустроили декоративный каменный лабиринт. Теперь в парке создали новые пешеходные маршруты, проложили сеть насыпных дорожек, оборудовали комплексы для воркаута и многофункциональную спортивную площадку.
Также во Внуковском выполнили первый этап благоустройства общественного пространства «Изварино».
Кроме того, парковой зоне в пос. Мосрентген добавили уюта и комфорта. Здесь обустроили новые тропинки, газоны, деревянные мостики, установили 200 опор наружного освещения, обновили детскую площадку. Возле дома культуры возвели новые сцены и установили малые архитектурные формы.
В поселении Марушкинское на площади перед администрацией появились арт-объекты и инсталляции, удобные лавочки. Поблизости обустроены игровые площадки с горками, качелями и ярким травмобезопасным резиновым покрытием, а также локации со спортивными тренажерами и парковыми диванами.
Кроме того, в городском округе Троицк завершили благоустройство территории спортивно-оздоровительной базы «Лесная», где отремонтировали 3,5 км тропинок, установили более 340 опор освещения, обновили 10 км лыжных трасс. В качестве финишного покрытия здесь уложили водопроницаемый высокопрочный природный материал «каменный ковер».
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