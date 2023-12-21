Собянин рассказал, какие соцобъекты построят в Новой Москве в ближайшее время

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал о ходе строительстве социальных объектов и программы реновации в ТиНАО.

Он отметил, что были построены детские сады на улице Фитаревская и Скандинавском бульваре. По словам Собянина, запланированы детсады в селе Остафьево, деревне Яковлевское и на улице Эдварда Грига в Коммунарке, а также в микрорайоне Центральный поселения Десеновского. Кроме того, в Филимонковском поселении инвесторы построят сразу два детских сада, а также учебный корпус рядом с деревней Марьино.

При этом в Троицке построят взрослую поликлинику с клинико-диагностическим отделением и травматологическим пунктом. Собянин подчеркнул, что в программу реновации в ТиНАО включено 249 домов, в которых проживают свыше 22,1 тысячи москвичей.

