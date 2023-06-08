Собянин рассказал, как преобразится студенческий квартал «Бауманки» после благоустройства
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале заявил о начале благоустройства территории около Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Баумана.
По его словам, в настоящее время старейший технический университет России «активно обновляется», кроме строительства новых корпусов, стартовало благоустройство 13 улиц и переулков.
Предусмотрено расширение тротуаров, установка порядка 160 новых фонарей, четырёх остановок общественного транспорта с зарядными слотами, замена ограды сквера рядом со школой имени Пушкина, обустройство мест отдыха с лавочками, увеличение количества машиномест на парковках.
«Создание комфортных общественных пространств вблизи учебных заведений - важная задача... Теперь пространства вокруг университетов - новые центры притяжения, где жители города могут безопасно и с удовольствием проводить время», - подчеркнул градоначальник.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru