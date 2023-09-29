Собянин рассказал, как преобразился Цветной бульвар после благоустройства

Мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги благоустройства Центрального административного округа столицы в текущем году. Об этом градоначальник написал в блоге на своем персональном сайте.

По словам мэра, основные работы по благоустройству проходили в округах, однако и в центре Москвы было реализовано несколько интересных проектов. В частности, на Цветном бульваре привели в порядок участок у входа на станцию метро и перед цирком Никулина. Власти также благоустроили квартал в границах улиц Мытной и Хавской и Конного переулка: по просьбам москвичей сквер на Мытной облагородили и создали здесь две спортивные зоны.

Кроме того, на улице Люсиновской, где не было детских площадок, появился большой игровой комплекс с качалками, балансирами, батутами.

«Благоустройство знаковых объектов и небольших дворовых территорий добавляет историческому центру комфорт, уют и красоту», – написал Собянин.

