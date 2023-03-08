Собянин рассказал, как москвички могут реализовать себя при поддержке города

Москва помогает женщинам найти «дело мечты» и открыть бизнес. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

«Специалисты флагманских центров "Моя работа" готовят индивидуальный карьерный сценарий. Это профориентация, подбор вакансий и составление резюме, тренинги, дополнительное профобучение и помощь в открытии собственного дела. Центр занятости "Моя карьера" помогает оформить статус самозанятой и дает знания в сфере предпринимательства», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Собянин подчеркнул, что среди горожанок популярен курс «Хобби как бизнес», для москвичек также созданы направленная на получение новой профессии программа «Мама работает» и помогающий освоить новые навыки или сменить сферу деятельности проект «Мама онлайн».

Поставить на ноги предпринимательский проект помогает «Малый бизнес Москвы», который предлагает новые знания, работу с наставниками и поддержку экспертов. Женщины могут обратиться по вопросам, связанным с семьей, в «Мой семейный центр», где в том числе проводят психологические и правовые консультации.

Для москвичек старше 55 лет доступны активности проекта «Московское долголетие»: школа моделей, дизайн, рукоделие, направление «Красота и стиль».

По данным официального сайта мэра и правительства Москвы, для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и пострадавших от насилия, работает кризисный центр помощи женщинам и детям. Здесь они могут получить временное жилье и решить психологические и правовые вопросы. Многодетным мамам доступен ряд компенсационных выплат и льгот. Все варианты материальной помощи представлены на портале mos.ru. Кроме того, для мам детей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена помощь специалистов службы ранней помощи, в том числе консультации медиков, юристов и психологов.

