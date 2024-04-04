Собянин рассказал, как москвичи меняют город с помощью «Активного гражданина»

Цифровые проекты помогают москвичам принимать участие в жизни города. Об этом рассказал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

В 2014 году в Москве был запущен проект «Активный гражданин», позволяющий учесть мнение каждого горожанина и привлечь как можно больше людей к участию в важных решениях.

«Наверное, мы были первым крупным городом в мире, который создал электронную платформу для голосований, с помощью которой можно узнать мнение миллионов людей практически по любому вопросу. И сделать это буквально за несколько дней», — подчеркнул Собянин.

Мэр напомнил, что поначалу проект казался «чем-то экзотическим», вызывал сомнения у чиновников и жителей города. По мнению Собянина, переломным моментом стала подготовка программы реновации в 2017 году: москвичи помогли принять окончательное решение по включению строений в программу, 43% горожан выразили свое мнение с помощью «Активного гражданина».

Сегодня в проекте участвуют около 7 млн человек. С 2014 года на «Активном гражданине» провели свыше 6,5 тысячи голосований, по итогам которых были приняты решения о реновации жилья, выбраны названия для 50 новых улиц и бульваров, 54 парков, 29 станций метро. Кроме того, с помощью платформы в Москве высадили более миллиона деревьев и кустарников, благоустроили три тысячи придомовых территорий, скверов, общественных пространств.

«Активный гражданин» входит в экосистему цифровых проектов Москвы. Перед каждым из них стоит определенная задача. Так, через портал или приложение «Наш город» москвичи могут сообщить о недочетах в содержании объектов. С 2011 года проект помог решить более 8,5 млн вопросов. Платформа «Город идей» позволяет поделиться мнением о том, как сделать жизнь в столице комфортнее: горожанам доступны 56 тем по 12 ключевым сферам.

Кроме того, в городе действует единая платформа для решения вопросов в многоквартирных домах «Электронный дом». С помощью запущенных в 2020 году сервисов москвичи могут в том числе проводить опросы и общие собрания, направлять заявки на устранение неполадок, передавать показания счетчиков. Платформой пользуются свыше 1,7 млн человек.

