Собянин расширил перечень услуг ЗАГС, доступных в центрах «Мои документы»
Сергей Собянин расширил перечень услуг ЗАГС, которые доступны гражданам в центрах «Мои документы», сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.
Отмечается, что государственную услугу по регистрации расторжения брака теперь можно будет получить независимо от наличия российского гражданства, но для этого запись о заключении брака должна содержаться в Едином государственном реестре.
Также иностранные граждане и лица без гражданства теперь смогут получить услугу по выдаче повторных свидетельств и справок о регистрации актов гражданского состояния.
В пресс-службе уточнили, что с 31 января 11 районных центров «Мои документы» будут предоставлять расширенный перечень услуг ЗАГС, которые раньше были доступны только в районных отделах управления ЗАГС.
Среди услуг: регистрация рождения, государственная регистрация установления отцовства, аннулирование записи акта гражданского состояния и другие.
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