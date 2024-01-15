Собянин: Путепровод через МЦД-1 около Бескудниково достроят летом 2024 года

Строительство нового путепровода через МЦД-1 вблизи станции «Бескудниково» планируют завершить в августе 2024 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра работ на объекте.

Ожидается, что связка между Северным и Северо-Восточным административными округами соединит несколько шоссе, разгрузив Третье транспортное кольцо и МКАД. Помимо реконструкции улично-дорожной сети, важным этапом работы является путепровод через МЦД-1.

«Путепровод сложный, проходит через несколько путей, но стройка близится к завершению. Надеюсь, что в августе она будет завершена», – пояснил мэр столицы.

В свою очередь генеральный директор компании-подрядчика «МИСК» Фарит Хайдаров сообщил Собянину, что на данный момент работы по выносу коммуникаций завершены на 80%. Строительство ведется по графику в круглосуточном режиме.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, строительство двухполосного путепровода длиной 650 м начали в августе 2020 года. В будущем он позволит организовать прямое движение транспорта от Ленинградского шоссе с выходом на МСД, Коровинское, Дмитровское и Алтуфьевское шоссе. Всего с 2011 года за счет бюджета Москвы построено и реконструировано 22 автодорожных путепровода через железнодорожные пути.



