Собянин: Производство обрабатывающих отраслей Москвы увеличилось на 17%
Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел модернизированный цех оптических кабелей научно-производственного предприятия «Спецкабель» в Гольянове.
«За последние годы объем промышленности в Москве вырос в два раза. С начала года рост обрабатывающих отраслей демонстрирует 17%, что, конечно, высокая очень динамика», - сказал он.
По словам мэра, «Спецкабель» относится к предприятиям, которые продолжают осваивать новую продукцию. Он был основан в 1997 году, и на данный момент является крупнейшим в России разработчиком кабельно-проводниковой продукции. Продукция предприятия используется в космической, атомной, нефтяной промышленности, а также оборонно-промышленном комплексе.
На предприятии задействовано около 500 человек. По итогам 2023 года выручка компании составила 6,4 миллиарда рублей, что на треть превышает аналогичные показатели 2022 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru