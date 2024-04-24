Собянин: Производство обрабатывающих отраслей Москвы увеличилось на 17%

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел модернизированный цех оптических кабелей научно-производственного предприятия «Спецкабель» в Гольянове.

«За последние годы объем промышленности в Москве вырос в два раза. С начала года рост обрабатывающих отраслей демонстрирует 17%, что, конечно, высокая очень динамика», - сказал он.

По словам мэра, «Спецкабель» относится к предприятиям, которые продолжают осваивать новую продукцию. Он был основан в 1997 году, и на данный момент является крупнейшим в России разработчиком кабельно-проводниковой продукции. Продукция предприятия используется в космической, атомной, нефтяной промышленности, а также оборонно-промышленном комплексе.

На предприятии задействовано около 500 человек. По итогам 2023 года выручка компании составила 6,4 миллиарда рублей, что на треть превышает аналогичные показатели 2022 года.

