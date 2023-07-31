Собянин: Проект «Школа здоровья» доступен во всех центрах «Московского долголетия»
Проект «Школа здоровья» действует на всех площадках центров московского долголетия, в нем участвует 42 поликлиники Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«С горожанами старшего возраста общаются кардиологи, неврологи, терапевты и другие специалисты. Проводятся лекции, семинары, панельные дискуссии и мастер-классы», – написал градоначальник на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Как отметил Собянин, главная задача масштабного проекта – научить москвичей старшего поколения заботиться о своем здоровье. Занятия посвящены важным темам: профилактике болезней сердца, сосудов, правильному питанию и другим.
Стать участниками проекта могут москвичи старше 55 лет.
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