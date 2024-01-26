Собянин продлил программу обеспечения медработников форменной одеждой

В этом году столичные медработники получат более 140 тысяч комплектов форменной одежды. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.

«В 2024 году планируем выдать свыше 140 тысяч комплектов», – написал Собянин.

Он напомнил, что в 2020 году мэрия приняла решение о переходе на единую медицинскую форму. До этого медицинские учреждения закупали ее самостоятельно, одежда отличалась по цвету и фасону. Нынешняя форма была изготовлена с учетом пожелания медиков.

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Сергей СобянинМосква

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