Собянин призвал россиян гордиться тем, что Россия является сырьевой страной
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что нет ничего плохого в том, что Россию называют сырьевой страной, сообщает Ura.ru.
Выступая на Московском экономическом форуме он призвал гордиться тем, что в РФ много сырья, а настоящая проблема, по его мнению, в том, что на экспорт уходит непереработанное сырьё.
«Мы не можем гордиться тем, что мы сырье непереработанное поставляем. Вот в этом проблема, в том что непереработанную нефть, мне кажется, выгоднее экспортировать, чем нефтепродукты», - отметил глава столицы.
Ранее глава компании «Лукойл» Вагит Алекперов заявил, что рост цен на нефть выше 100 долларов за баррель может стимулировать инвестиции в низкорентабельные проекты, тем самым спровоцировав обрушение рынка.
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